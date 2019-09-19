جيزان ١٩ محرم ١٤٤١هـ الموافق ١٨ سبتمبر ٢٠١٩م واسنفذت إمارة منطقة جازان ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير بالإمارة اليوم ، ورشة عمل تحت عنوان " إدارة الأداء " وذلك بقاعة التدريب بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأوضح مدير عام التخطيط والتطوير بالإمارة توفيق بن محمد لبينة أن تنفيذ الورشة جاء بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الذي سينعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية خدمة للوطن والمواطن ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنفيذ أهدافها لتحقيق المراتب المتقدمة للمملكة بين دول العالم إنفاذاً لتوجيهات القيادة لرشيدة.//انتهى//01:05ت م0299