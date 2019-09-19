أبوظبي 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان و أسفرا عن مقتل و جرح العديد من الأبرياء.وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون والدولي الإماراتية عن إدانتها المطلقة للهجمات التي استهدفت تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان وقاعدة للجيش في كابول.و كررت دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان في جهودها لمواجهة الإرهاب، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف, مقدمة تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //01:14ت م0302