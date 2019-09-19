سياسي / الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
أبوظبي 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان و أسفرا عن مقتل و جرح العديد من الأبرياء.
وقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون والدولي الإماراتية عن إدانتها المطلقة للهجمات التي استهدفت تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان وقاعدة للجيش في كابول.
و كررت دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان في جهودها لمواجهة الإرهاب، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف, مقدمة تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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