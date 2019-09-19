الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وأسفرت النتائج عن خسارة النهضة من نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف ، وتعادل النجوم مع حطين بهدف لكل منهما ، وفوز المجزل على فريق الجيل بهدفين مقابل هدف، وتعادل فريقا الجبلين والباطن بهدفين لكل منهما ، وتعادل أيضا أحد مع الشعلة بهدف لكل منهما .فيما أسفرت نتائج مباريات الأمس عن تعادل الثقبة مع الخليج بهدف لكل منهما، والكوكب يكسب التقدم بهدفين مقابل هدف، وفوز العين على الطائي بهدف دون مقابل، وخسارة جدة من نجران بهدفين مقابل هدف ، والأنصار يخسر من البكيرية بهدف دون مقابل .وبهذه النتائج يتصدر القادسية الدوري ب13 نقطة ، يليه العين في وصافة الترتيب ب 11 نقاط ، و الكوكب الثالث ب 10 نقاط ، والطائي بالمركز الرابع ب 9 نقاط .// انتهى//01:37ت م0304