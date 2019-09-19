الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسافتتح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي يوم أمس في الرياض المؤتمر الإقليمي الثالث للصحة العامة تحت عنوان "صحة الفرد والمجتمع" الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والعاملين والممارسين بالمجالات الصحية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تثقيف فئات العاملين في المجال الصحي بكافة قطاعات المجتمع.وقال رئيس المؤتمر أمين عام اتحاد المستشفيات العربية الدكتور توفيق خوجة خلال الافتتاح أن المؤتمر يأتي انعقاده في دورته الثالثة لمناقشة قضايا الصحة العامة والطب الوقائي، مبيناً أن محاور المؤتمر وفعالياته تركز على التغذية السليمة للأطفال وداء السكري والسمنة إلى جانب دور الشركات الطبية وشركات التغذية ومقدمي الخدمات والجانب الوقائي من الأمراض والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والاتجاه العلاجي الطبي والوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع.وأكد خوجة أن المؤتمر سجل ريادة في تبني هذا المنظور المستنير الإيجابي، مشيراً إلى أنه يعقد في وقت يتسم بالذكاء الاستراتيجي ويعظم من فرص ترجمة ما يخلص إليه من توصيات وخطط عملية تترجم إلى أدوات تنفيذية حقيقية في المستقبل.// انتهى //01:48ت م0306