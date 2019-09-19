الأمم المتحدة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه عددا من القضايا الملحة على جدول أعمالها بما فيها تهديد التغير المناخي، وتزايد انعدام المساواة، وتزايد الكراهية والتعصب، بالإضافة إلى عدد مقلق من التحديات في مجالي السلام والأمن.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام قليلة من بداية الجزء رفيع المستوى من الدورة الجديدة للجمعية العامة.وأشار غوتيريش إلى أن أكبر تحد للقادة والمؤسسات هو إظهار اهتمامهم بالمشاكل التي يواجهها الناس وحشد الحلول لمعالجة مخاوفهم, مؤكدًا أن العالم ليس لديه وقت ليضيعه، محذراً من الحروب التجارية والحروب الحقيقية، وانتشار خطاب الكراهية والأسلحة الفتاكة.وطالب الأمين العام من زعماء العالم بأن يخرج الأسبوع رفيع المستوى بالتزامات ملموسة حول العديد من القضايا التي تهم العالم.// انتهى //02:01ت م0307