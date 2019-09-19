رياضي / المنتخب السعودي يتغلب على نظيره السوري في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا لكرة القدم
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
تغلب المنتخب السعودي على نظيره السوري 1-4اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر ضمن ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.
وتصدر الأخضر المجموعة برصيد ٣ نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العُماني " الثاني " الذي فاز بهدفين دون مقابل على المنتخب الباكستاني في اللقاء الذي أقيم على نفس الملعب قبل مواجهة الأخضر وسوريا .
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02:19ت م
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