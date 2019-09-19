الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستغلب المنتخب السعودي على نظيره السوري 1-4اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر ضمن ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.وتصدر الأخضر المجموعة برصيد ٣ نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العُماني " الثاني " الذي فاز بهدفين دون مقابل على المنتخب الباكستاني في اللقاء الذي أقيم على نفس الملعب قبل مواجهة الأخضر وسوريا .//انتهى //02:19ت م0309