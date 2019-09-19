الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسالتقى نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم في الرياض المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي.وتطرق المسؤول اليمني خلال اللقاء إلى استمرار نظام إيران بتهديد الأمن والسلم في المنطقة والاستمرار في دعم مليشياتها ووكلائها بالمال والسلاح، الذي يعد مخالفة صريحة وواضحة للأعراف الدولية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ويتطلب وقفة جادة وإدانة واضحة من قبل المجتمع الدولي.وقال " لا يمكن القبول باستمرار تعنت الحوثيين واختطافهم لكثير من القضايا التي تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان واستغلالها سياسيًا، ومنها استمرارهم في رفض المبادرة التي أطلقتها الحكومة اليمنية بفتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية وتقدم بها وفدها المشارك في مشاورات ستوكهولم العام الماضي.وحمّل نائب وزير الخارجية مليشيا الحوثي كامل المسؤولية في استمرار إغلاق مطار صنعاء، مضيفًا " من غير المعقول أن تقوم مليشيات مسلحة انقلبت على الدولة وغير معترف بها دوليًا بالسيطرة على مطار صنعاء وفي نفس الوقت تتهم آخرين بإغلاقه".من جانبه أكد المبعوث السويدي دعم بلاده للحكومة الشرعية وبذل الجهود والتواصل مع الدول الفاعلة لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.// انتهى //03:44ت م0311