مكة المكرمة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستسلّم معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل التقرير التوعوي السنوي للبرامج الوقائية لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة خلال العام الجامعي 1439/1440هـ من مدير الإدارة المقدم عادل الغامدي بحضور مدير إدارة الشؤون الوقائية والعلاقات العامة بإدارة المخدرات بمكة فريد الميمان، وذلك بمكتب معاليه بالعابدية.واستعرض المقدم عادل الغامدي جهود إدارة المخدرات في العاصمة المقدسة خلال العام الماضي وشراكتها الإستراتيجية مع الجامعة في الجوانب التوعوية والوقائية البالغ عددها 10 برامج كانت على شكل معارض وندوات وورش عمل، مشيداً بتعاون إدارة الجامعة ما أسهم في إنجاح الخطط التوعوية لآفة المخدرات ومخاطرها وأضرارها على المجتمع.وأشاد معالي مدير الجامعة بالبرامج التي نفّذتها إدارة المخدرات بالعاصمة المقدسة وكان لها أثر إيجابي في حماية طلبة الجامعة ووقايتهم من المخدرات وأضرارها، مرحباً بتعزيز وتطوير آلية تقديم برامج التوعية لهذا العام لتعم منفعتها الوقائية جميع طلبة الجامعة.// انتهى //05:35ت م0312