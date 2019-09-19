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الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأميركي الذي عبّر عن دعم بلاده لأمن واستقرار المملكة
وزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الثامنة والأربعين
عبدالعزيز بن سعد يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدمية
عبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى النمسا
المملكة تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي
«التجارة» تستطلع الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية
«تعليم الرياض»: الحافلة المتسببة في وفاة طالبة بحي الشفا تابعة لـ «نقل خاص»
هيئة الصحفيين تنظم ندوة اليوم الوطني: «حضور المؤسس ومنهجية المأسسة»
«ساما» تخفض أسعار «الريبو العكسي» و «الريبو»
المصرف المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته احترازيًا
الحريري يعلن تعليق عمل «تلفزيون المستقبل»
البنك المركزي الأميركي يعلن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة
ترمب: العقوبات على النظام الإيراني ستكون قوية جدًا
غوتيريش: الدورة الجديدة للأمم المتحدة تواجه عددًا من القضايا الملحة
ترمب: لن يستطيع أحد دخول أميركا بشكل غير قانوني بعد اليوم
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