الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأميركي الذي عبّر عن دعم بلاده لأمن واستقرار المملكةوزير الداخلية يرعى حفل تخريج كلية الملك فهد الأمنية لطلبة الدورة التأهيلية الثامنة والأربعينعبدالعزيز بن سعد يتفقد مشاريع مدينة حائل التنموية والخدميةعبدالله بن خالد بن سلطان يقدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى النمساالمملكة تنضم لمعيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي«التجارة» تستطلع الآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية«تعليم الرياض»: الحافلة المتسببة في وفاة طالبة بحي الشفا تابعة لـ «نقل خاص»هيئة الصحفيين تنظم ندوة اليوم الوطني: «حضور المؤسس ومنهجية المأسسة»«ساما» تخفض أسعار «الريبو العكسي» و «الريبو»المصرف المركزي الإماراتي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساسالجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته احترازيًاالحريري يعلن تعليق عمل «تلفزيون المستقبل»البنك المركزي الأميركي يعلن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطةترمب: العقوبات على النظام الإيراني ستكون قوية جدًاغوتيريش: الدورة الجديدة للأمم المتحدة تواجه عددًا من القضايا الملحةترمب: لن يستطيع أحد دخول أميركا بشكل غير قانوني بعد اليوم// يتبع //06:08ت م0003