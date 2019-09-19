نيويورك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك الليلة الماضية مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين البلدين الصديقين.وأعرب مندوب جمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة السفير مارتن غارسيا مورتيان، خلال اللقاء عن إدانته للاعتداءات السافرة التي استهدفت معملي أرامكو بالمملكة.// انتهى //08:56ت م0014