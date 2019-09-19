اجتماعي / اختتام برنامج الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة بتعليم نجران
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة التربية الخاصة للبنات أمس، البرنامج التدريبي "الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة "، بحضور ١٦ متدربة، وذلك بمقر الإدارة.
واشتمل البرنامج الذي استمر 3 أيام، على استعراض مفهوم وعناصر الخدمات الانتقالية، وأساليب تقديم وتنفيذ البرامج والخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة ، ودور أعضاء فريق العمل، وتقييم الخدمات، وطرق التدريس لهم، إلى جانب التخطيط السليم لقدرات واحتياجات الطالب، وطرق التشويق وبناء العلاقة بين المدرسة والطلاب، وتوفير فرص تدريب للطلاب ذوي الإعاقة.
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