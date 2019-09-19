نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارة التربية الخاصة للبنات أمس، البرنامج التدريبي "الخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة "، بحضور ١٦ متدربة، وذلك بمقر الإدارة.واشتمل البرنامج الذي استمر 3 أيام، على استعراض مفهوم وعناصر الخدمات الانتقالية، وأساليب تقديم وتنفيذ البرامج والخدمات الانتقالية للطلاب ذوي الإعاقة ، ودور أعضاء فريق العمل، وتقييم الخدمات، وطرق التدريس لهم، إلى جانب التخطيط السليم لقدرات واحتياجات الطالب، وطرق التشويق وبناء العلاقة بين المدرسة والطلاب، وتوفير فرص تدريب للطلاب ذوي الإعاقة.// انتهى //09:00ت م0015