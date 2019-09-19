الباحة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بالشراكة مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أمس, مبادرة الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات, التي تستهدف أكتر من 25 ألف طالب وطالبة, وذلك بثانوية السروات بالظفير .ونظم حفل خطابي حضره المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, ومدير عام إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج, بدئ بالقرآن الكريم, بعد ذلك ألقى قائد مدرسة السروات غرم الله قماعة كلمة استعرض فيها جهود المدرسة في تحقيق بيئة صحية آمنة للطلاب, والبرامج التي تدعم تحقيق الصحة والسلامة لطلاب المدرسة ومن ضمنها تخصيص عيادة طبية متكاملة وكذلك تكليف مرشد صحي بالمدرسة يتابع الحالات المرضية والطارئة للطلاب .من جانبه أكد المساعد للشؤون المدرسية بالباحة عمر هجاد على ما تقوم به المديرية العامة للشؤون الصحية من دور إيجابي ومثمر يُظهر حرصها على مد جسور التعاون المشترك بين الجانبين لرفع درجة الوعي في الوسط التربوي والتعليمي بالعادات الصحية السليمة وتبني الممارسات السليمة التي تدعم الصحة العامة، مشيداً بالتعاون التام بين الإدارة العامة للتعليم وإدارة الشؤون الصحية بالمنطقة تعزز العمل التكاملي بين الجانبين وتضمن التوعية بأسلوب عصري نوعي يدعم تنفيذ البرامج الصحية التوعوية التي تستهدف الطلاب والطالبات وما تجسده الثقافة الصحية الملائمة من أهمية بالغة في الميدان التربوي تساعد –بإذن الله– في توفير بيئة صحية تربوية آمنة للطلاب والطالبات.من جهته نوه المدير العام لإدارة الشؤون الصحية بالمنطقة خلال كلمته بالدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للشؤون الصحية في مجال البرامج التوعوية التي تنفذ على مدار العام لتوعية المجتمع بالسلوكيات الصحية السليمة والعمل على غرس العادات والممارسات الصحية التي تنعكس إيجابا على مستوى التحصيل العلمي, مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات المجتمعية في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية، ومشاركة القطاعات الصحية الحكومية الأخرى بتفعيل هذه البرامج أيضاً مع وضع الخطط والحلول التي تسهم في وقاية المجتمع للنهوض بالصحة العامة, مبيناً أن التوعية الصحية والوقاية من أهم الركائز التي تساعد في الوقاية من الأمراض التي تستنزف الكثير من الموارد البشرية والمالية.يذكر أن مبادرة الفحص الاستكشافي للطلاب والطالبات تشمل التاريخ المرضي, وصحة الفم والأسنان, وفحص حدة النظر, وكذلك فحص ضعف السمع, واعوجاج السلسلة الفقرية, وصعوبات التعلم وفرط الحركة وتشتت الانتباه, واكتشاف حالات سوء التغذية, لطلاب الصف الأول الابتدائي والرابع الابتدائي والأول المتوسط, بالإضافة لطلاب الصف الأول الثانوي, وتستمر على مدار العام الدراسي في مختلف مدارس المنطقة للبنين والبنات.//انتهى//09:01ت م0016