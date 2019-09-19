الخرطوم 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك دعم مصر لأمن واستقرار السودان ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني.وأخبرت عن شن الجيش اليمني أمس، هجومًا على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة صعدة.وأولت اهتمامًا بتصريحات نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في جو من الثقة والشفافية.وعرجت على تعهد البرلمان الأوروبي برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يحتوي على بنود لشبكة الأمان.// انتهى //09:02ت م0017