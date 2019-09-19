نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في قسم الشؤون الصحية المدرسية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران أمس، محاضرات تثقيفية للطلاب حول الإسعافات الأولية بمدارس المنطقة، وذلك ضمن برنامج "الإسعافات الأولية لكل شخص وفي كل مكان".وهدفت المحاضرات إلى نشر ثقافة الإسعافات الأولية والطرق الصحيحة في التعامل مع الحوادث الطارئة، وقواعد وأساسيات الإسعافات الأولية، والمفاهيم الخاطئة أثناء ممارسة الإسعافات الأولية.// انتهى //09:05ت م0018