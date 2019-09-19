الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستسلّم مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، التقرير السنوي لجوازات الرياض لعام 1440هـ، الذي تصدره إدارة جوازات منطقة الرياض، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالمديرية, مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس .وأوضح العميد الهباس أن التقرير يشمل إحصاءات ميدانية وإجرائية، ونشاطات وأعمال جوازات المنطقة لعام 1440هـ، المشتمل على بيانات بالأرقام عن الخدمات التي قدمتها جوازات المنطقة للمواطنين والوافدين (المقيمين، الزائرين) مثل: إصدار هوية مقيم وتجديدها، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة، والخروج النهائي، ونقل الخدمات، بالإضافة إلى حركة القدوم والمغادرة عبر المنافذ الدولية التابعة لإدارة جوازات منطقة الرياض، وكذلك أعمال إدارات متابعة الوافدين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية في مختلف إدارات وشعب ومكاتب الجوازات التابعة لجوازات منطقة الرياض .وفي الختام قدّم مدير عام الجوازات شكره وتقديره للعميد محمد الهباس، وجميع منسوبي ومنسوبات إدارات الجوازات في منطقة الرياض وفروعها في المحافظات على ما يبذلونه من جهود مميزة في تقديم خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين والزائرين بكل يسر وسهولة، سائلاً الله عز وجل لهم التوفيق والنجاح .// انتهى //09:16ت م0020