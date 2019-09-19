الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلَّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، سفير جمهورية المالديف لدى المملكة العربية السعودية محمد خليل، والوفد المرافق له، في مقر مركز التحالف بالرياض.واستعرض الجانبان سبل تفعيل عضوية جمهورية المالديف في التحالف لتحقيق الأهداف المرجوَّة للقضاء على الإرهاب.واستمع سفير جمهورية المالديف خلال الزيارة إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب، ومايؤديه في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين جمهورية المالديف والتحالف الإسلامي، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات التي تدعم الجهود المبذولة في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.وأشار اللواء المغيدي إلى أهمية ما يُتوقع أن تبذله جمهورية المالديف من جهود بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي لها تجارب وخبرات في محاربة التطرف العنيف والإرهاب في المجالات الأربعة التي يعمل بها التحالف الإسلامي.من جانبه أكد السفير المالديفي دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لتبادل تجاربها وخبراتها مع الدول الأعضاء في التحالف من أجل القضاء على الإرهاب.يذكر أن جمهورية المالديف أنشأت مركزًا وطنيًّا لمحاربة الإرهاب أطلق استراتيجية وطنية للوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما، كما قامت الحكومة بتنفيذ حملات وطنية لرفع مستوى الوعي بخطر التطرف الديني وتعزيز الاعتدال، مستهدفةً المدارس وخطب الجمعة والمنتديات العامة.ويتكون التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من 41 عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.// انتهى //09:24ت م0023