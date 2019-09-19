مكة المكرمة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسنفـذ قسم الطب المنزلي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خلال عام 1440هـ، 6243 زيارة للمرضى المسجلين في برنامج الطب المنزلي، حيث تأتي هذه الجهود في إطار منظومة الخدمات الطبية المنزلية الشاملة التي يقدمها المستشفى للمرضى في منازلهم وبين ذويهم.وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أنه بلغ عدد المرضى المسجلين في قسم الطب المنزلي بالمستشفى 422 مريضاً، قدمت لهم الرعاية الصحية المنزلية من قبل فريق طبي مؤهل ومتخصص، إضافة إلى تلبية احتياجاتهم من الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة.وأضافت أن قسم الطب المنزلي يعمـل على توفير الخدمات للمستفيدين في منازلهم، تشمل كبار السن، والمصابين بجلطات دماغية، والأمراض التنفسية المزمنة، والأمراض النفسية والعصبية، وأمراض السرطان، وأمراض الجهاز البولي، والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، وأمراض الشيخوخة، إضافة إلى القيام بعمل غيارات للجروح، وعلاج طبيعي، ورعاية تلطيفية ومتابعة وتقييم ضغط الدم والسكري، وتغذية أنبوبية، ودعم نفسي واجتماعي، وتوعية وتثقيف صحي، وإعطاء لقاحات موسمية للمرضى كلقاح الأنفلونزا.// انتهى //09:24ت م0024