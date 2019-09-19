الباحة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستشهد محافظة العقيق بالباحة عددًا من الفعاليات المتنوعة, احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة, وذلك بعدد من المواقع بالمحافظة.وتتضمن الفعاليات الذي تنظمها المحافظة سباق الفروسية على كأس لجنة التنمية, ودوري كرة القدم "همة حتى القمة", بالإضافة على فعاليات الأسرة والطفل، وتكريم أبناء الشهداء, وزيارة المرضى المنومين, وحفل مخصص لأهالي المحافظة, وأوبريت وطني, والألعاب النارية.وأكد رئيس المركز الإعلامي بالعقيق عبدالله بن عايض البعيص, أن الفعاليات تنطلق يوم غد, وتحظى بدعم كبير من محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي, لإبراز الاحتفالات والمهرجانات بشكل كبير بالمحافظة.// انتهى //09:30ت م0026