نجران 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس‏التقى مدير جوازات منطقه نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان، بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، بحضور مساعد مدير جوازات المنطقة العقيد خالد بن عبدالله العشيوان.وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك، وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة من الجهتين للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.وفي ختام الزيارة، قدم الدوسري شكره وامتنانه لمنسوبي الجوازات على جهودهم وتعاونهم وما يقدمونه من خدمات واهتمام ببيئة العمل.// انتهى //09:35ت م0028