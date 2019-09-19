الدمام 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسيسترجع الأحسائيون في كل عام مع مناسبة اليوم الوطني، بيعتهم للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ في "منزل البيعة" أو "بيت البيعة"، الذي أصبح أحد الشواهد التاريخية والمعالم الأثرية والسياحية البارزة في المنطقة، راوياً مسيرة تاريخية ومرحلة زمنية كان شاهداً عليها، منذ أكثر من قرن.ويكتسب "بيت البيعة" شهرته حينما حلَّ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ على أرض الأحساء في يوم الأحد ليلة الاثنين 28/ 5/ 1331هـ، وأقام في بيت الملا " البيعة"، حيث بايعه أهالي الأحساء فيه.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالأحساء المهندس عمر الفريدي، أن"بيت البيعة" يعد شاهدًا تاريخيًا وأثريًا في الأحساء، إذ تم تحويله إلى متحف يحكي قصة مبايعة أهالي الأحساء للملك المؤسس.ويشهد "بيت البيعة" الذي يقع في مدينة الهفوف وبــ"حي الكوت" أحد أشهر الأحياء العريقة في محافظة الأحساء إقبالاً، خصوصاً في أيام المناسبات والاحتفالات الوطنية، يطلع فيها الزائرون على تصاميمه القديمة، وأبرز معالمه وآثاره ومحتوياته، حيث تقدر مساحة المنزل الذي يعود ملكيته إلى عبداللطيف الملا بأكثر من 705 أمتار مربعة، الذي جرى بناؤه في العام 1203هـ، من قبل الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن محمد الملا، الذي كان يشغل منصب قاضي الأحساء.ويحتوي "منزل البيعة" العديد من الغرف والمقتنيات والأدوات والمخطوطات والمحتويات الأثرية التي تحكي تاريخ مرحلة الفترة التي جرى فيها بناؤه، وتعود بعض هذه المقتنيات إلى سنين طويلة.// انتهى //10:53ت م0051