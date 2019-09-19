ينبع 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسحقق ميناء ينبع التجاري رقماً قياسياً جديداً بمعدل شحن 17 ألف طناً خلال يوم واحد، وذلك من خلال مناولة تصدير "كلنكر سائب"، وهو انعكاس لجهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.يأتي هذا النجاح بعد تدشين مجموعة من المشروعات التطويرية بالميناء اشتملت على بناء أرصفة جديدة بأطوال وأعماق تواكب الزيادة في أحجام السفن الحديثة؛ حيث يستطيع الميناء الأن استقبال سفن من نوع "بانامكس"، بحمولات تصل إلى 65000 طن وغاطس أكثر من 13 متراً.يذكر أن ميناء ينبع التجاري أنهى العديد من المشاريع التطويرية خلال الفترة الماضية، التي ساهمت في الرفع من القدرة التشغيلية للميناء عبر استقباله الجيل الجديد من السفن ذات الحمولات الكبيرة.واتخذت الهيئة العامة للموانئ مؤخراً عدد من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية ورفع جودة قدراتها التشغيلية واللوجستية بما يتناسب مع المرحلة المستقبلية.// انتهى //10:53ت م0052