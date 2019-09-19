المدينة المنورة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأقامت "صحة المدينة المنورة" ممثلة بتجمع مستشفى النساء والولادة والأطفال فعاليات المحاكاة الصحية، وذلك تزامناً مع الأسبوع الدولي للمحاكاة في الرعاية الصحية لعام 2019م.وتضمنت الفعاليات محاضرات علمية و برامج تدريبية بسيناريوهات افتراضية تحاكي الواقع، وذلك باستخدام دُمى عالية الدقة، إضافة إلى جناح تدريبي للمجتمع يوضح بالمحاكاة كيفية التعامل مع الحالات الطارئة المحتمل حدوثها.ويشارك في الفعاليات العديد من الممارسين الصحيين بالمنطقة وعدد من طلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى عدد من مراجعي المستشفى.// انتهى //10:58ت م0053