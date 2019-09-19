لندن 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسقصفت قوات النظام السوري ، الليلة الماضية وصباح اليوم ، محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي وبلدة كفرنبل وحزارين وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم ، أن جيش النظام السوري أطلق أكثر من 325 قذيفة صاروخية بمنطقة خفض التصعيد، طالت بلدة جنوب إدلب وعدة مناطق بأرياف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي ومحور كبانة.// انتهى //10:58ت م0054