سياسي / المرصد السوري : قوات النظام السوري تقصف محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي وعدة مناطق بريف إدلب الجنوبي
الخميس 1441/1/20 هـ الموافق 2019/09/19 م واس
لندن 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
قصفت قوات النظام السوري ، الليلة الماضية وصباح اليوم ، محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي وبلدة كفرنبل وحزارين وكفرسجنة بريف إدلب الجنوبي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم ، أن جيش النظام السوري أطلق أكثر من 325 قذيفة صاروخية بمنطقة خفض التصعيد، طالت بلدة جنوب إدلب وعدة مناطق بأرياف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي ومحور كبانة.
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