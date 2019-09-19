كابل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسقتل 13 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون جراء تفجير شاحنة مفخخة نفذتها حركة طالبان بالقرب من مبنى لوكالة الاستخبارات الأفغانية ومستشفى بولاية زابل جنوب شرقي البلاد.وأوضحت عضو مجلس الإقليم فوزية كاكار في تصريح للصحفيين أن ما لا يقل عن 93 آخرين، معظمهم من المدنيين، أصيبوا في التفجير الذي وقع بمدينة قلات, مبينة تضرر عدد من المباني والمنازل.// انتهى //11:02ت م0056