الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستابعت إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بصحة منطقة عسير تحويل 781 حالة إنقاذ حياة عن طريق برنامج إحالتي، وذلك خلال الـ 4 الأشهر الماضية.وأوضحت "صحة عسير" أن عدد الحالات الطارئة التي تم التعامل معها عبر البرنامج بلغت 3417 حالة طارئة، حيث تم تنويم 1380 حالة، فيما تم متابعة تحويل عدد 6188 حالة للعيادات الخارجية.// انتهى //11:06ت م0057