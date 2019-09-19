الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسنفذت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة شؤون الطالبات منذ بداية مطلع العام الجامعي الحالي تطبيق مبادرة (تعزيز الصحة من خلال الغذاء في بيئة العمل) وستستمر حتى نهاية العام، التي دعت إليها الهيئة العامة للغذاء والدواء.وتهدف المبادرة إلى تحسين النمط الغذائي والمحافظة على العادات الغذائية السليمة لدى منسوبي الجامعة، وإشراك الجهات الحكومية وتشجيعها على خلق بيئة عمل صحية وتشجيع منسوبيها على تناول الطعام الصحي خلال أوقات تواجدهم في المنشأة لتحسين نمط الحياة الصحية في بيئة العمل، حيث تسهم المبادرة في توفير خيارات صحية أكثر لمنسوبي الجامعة وتحسين المتناول اليومي من الغذاء والمساهمة في تعديل العادات الغذائية غير الصحية.وقد ركزت الجامعة على تطبيق المبادرة من خلال أربعة محاور أساسية وهي: رفع الوعي الصحي والغذائي لمنسوبات الجامعة بإقامة مجموعة من البرامج التوعوية التي تهدف لتعديل العادات الغذائية وتحسين النمط الغذائي لدى منسوبي الجامعة يتخللها نشر رسائل توعوية من خلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة داخل الجامعة وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل التوعية، وإلزام مقدمي الخدمات الغذائية بتطبيق مجموعة من اللوائح التي تساعد على تحسين النمط الغذائي لدى منسوبي الجامعة كعرض السعرات الحرارية للمواد الغذائية المقدمة بشكل واضح يشجع المستفيدين على تحسين نوعية اختياراتهم الغذائية، وإلزامهم أيضًا بتطبيق بنود المبادرة الخاصة بتوفير خيارات صحية أكثر لمنسوبي الجامعة وتقليل الأغذية غير الصحية بالإضافة إلى دراسة الأثر من تبني المبادرة "Nutritional and Healthy Awareness" من خلال استطلاع مستوى الثقافة الغذائية و كذلك استطلاع الممارسات الغذائية المرتبطة بالوعي كقراءة البطاقة الغذائية للمنتجات قبل تناولها وكذلك حساب السعرات الحرارية وغيرها من الممارسات، التي يتم قياسها قبل وبعد تنفيذ المبادرة لقياس أثرها على تحسين مستوى الوعي الغذائي والصحي لدى منسوبي الجامعة.//انتهى//11:07ت م0058