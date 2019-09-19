إسلام آباد 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي أكد عزمه على إقناع الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لاستئناف محادثات السلام الأفغانية.واهتمت بإدانة باكستان لتصريحات وزير الخارجية الهندي التي أعرب فيها عن أمل بلاده في السيطرة الكاملة على إقليم كشمير بما في ذلك الجزء الخاضع للسيادة الباكستانية.وعرجت على افتتاح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان معبر "طورخم" الحدودي مع أفغانستان على مدار الساعة، وذلك لتسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين.وتناقلت مطالبة البرلمان الأوروبي والصين من باكستان والهند بضرورة حل القضية الكشميرية سلمياً عبر الحوار والكف عن تصعيد التوتر العسكري.وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها سلطات الصحة في باكستان لمكافحة انتشار حمى الضنك في البلاد.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء الهجوم الذي استهدف مبنى حكومي في مدينة جلال آباد، ودعوة حركة طالبان للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعودة إلى محادثات السلام.// انتهى //11:08ت م0059