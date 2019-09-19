عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأكملت منطقة الحدود الشمالية استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"89" من خلال تزين الشوارع وأعمدة الإنارة باللون الأخضر والأعلام، بالإضافة إلى الحدائق العامة.وأوضحت أمانة المنطقة أن الأمانة والبلديات الفرعية وبلديات المحافظات استعدت لهذا اليوم حيث تم تزيين ما يقارب 11 ألف عمود إنارة وتوزيع أكثر من ستة آلاف علم على الطرق الرئيسية والمداخل الجانبية التي تحمل راية التوحيد و 670 لوحة لهذه المناسبة الوطنية, كما تم تركيب 17 شاشة عرض وتزين 41 من ميادين الحدائق العامة في كل من عرعر ومحافظات وهجر المنطقة, إلى جانب تزيين مباني البلديات باللون الأخضر، فيما خصصت أمانة منطقة الحدود الشمالية ما يقارب 7300 هدية سيتم توزيعها في اليوم الوطني في الطرق الرئيسية بالمنطقة.// انتهى //11:10ت م0060