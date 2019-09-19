جدة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستشارك الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في أشغال الدورة السابعة عشر للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي ، الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" ، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة التونسية، وتستضيفه تونس العاصمة، يومي 20 و21 سبتمبر 2019م .ويناقش الاجتماع وثائق الدورة الحادية عشر لمؤتمر وزراء الثقافة في الدول الأعضاء الذي تستضيفه الجمهورية التونسية في الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2019 ,كما يستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي بين دورتي المؤتمر الوزاري العاشرة والحادية عشرة ، وتقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي ، بالإضافة إلى الدراستين المقدمتين للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لوزراء الثقافة .من جهة أخرى ، يناقش الاجتماع وثيقة مشروع إعلان تونس من أجل إصلاح السياسات الثقافية الراهنة في العالم الإسلامي ، تمهيداً لاعتمادها من الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة في الدول الأعضاء ، في ديسمبر المقبل ، في تونس .// انتهى //11:11ت م0062