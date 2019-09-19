حائل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسيُنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل غداً، معرضاً وطنياً بمناسبة اليوم الوطني 89 يستمر لمدة 4 أيام وذلك بمقر النادي.وأوضح رئيس النادي الدكتور نايف المهيلب أن المعرض الذي سيقام بالتعاون مع قسم الفنون الجميلة في جامعة حائل، يتيح للمبدعين والمبدعات من أبناء المنطقة المشاركة في هذه المناسبة الغالية, داعياً المبدعين والمبدعات وأصحاب المواهب في الخط العربي والفن التشكيلي من أبناء وبنات المنطقة إلى المشاركة في المعرض.// انتهـى //11:12ت م0063