الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستنفذ جمعية الكشافة العربية السعودية عددًا من البرامج والأنشطة التي ستنفذها من خلال قطاعاتها المختلفة للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 بالمملكة، والتي تأتي ضمن النسخة العاشرة من المشروع الكشفي " أنا الوطن ".وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن من أبرز تلك البرامج والأنشطة فعاليات التنمية الوطنية التي يعملون من خلالها على تنمية الشخصية وإثرائها في مجال التربية الوطنية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بقيم المواطنة، ومن أهمها : كيف نسهم في حماية الوطن ؟ ، ومبادئ النزاهة في الأعمال والعلاقات، والدور العملي للكشافة تجاه وطنهم، وأنا رجل الأمن الأول، والطرق العملية لترشيد الموارد الوطنية، وحماية المكتسبات الوطنية، وفعاليات رسل السلام، وخدمة الآخرين والعمل التطوعي، ومبادئ ومهارات خدمة البيئة وحمايتها، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته ، والأنشطة الثقافية، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية، ودورات تدريبية متخصصة، ولقاءات، وزيارات، وإقامة معرض وطني، وعقد حوارات مفتوحة مع الكشافة والجوالة والقادة، وعرض أفلام وثائقية وطنية، ويتم تنفيذ ذلك من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل، والمعارض والعروض المرئية المفتوحة، ويتم تحفيز المشاركين للإفادة منها بمنح الأوسمة والشارات الكشفية.كما تتضمن البرامج والأنشطة فعاليات في الخدمة العامة وتتمثل في البرامج الخدمية والتكافلية (التطوع من أجل البيئة والآخرين) ومن أبرز فعالياتها: الصيانة العامة لمنازل الأسر المحتاجة، وتوزيع السلال الغذائية على المحتاجين، وصيانة المرافق العامة، وحماية البيئة وخدمتها، وبرامج ترويحية ومواساة للمرضى والمسنين، كما تتضمن تقديم عروض للمواهب الكشفية في : أفضل قصيدة وطنية، وأجمل الأهازيج والأناشيد الكشفية في حب الوطن، وأفضل المواقف التمثيلية الفكاهية، وأفضل صورة فتوغرافية (مع التعليق عليها) في إبراز المعالم الوطنية الطبيعية أو الحضارية، وأفضل رسم للوحة فنية معبرة عن أحد الأمجاد .كما تتضمن البرامج والأنشطة القيام بزيارات إلى المعالم الطبيعية، والمعالم الحضارية والتراثية بالمنطقة أو المحافظة، والجهات الحكومية والمسئولين فيها، والأعيان والشخصيات المجتمعية ذات الإسهام الوطني بالمنطقة أو المحافظة، وتشتمل البرامج على تنفيذ التقاليد الكشفية أثناء إقامة المخيمات بالمناسبة كالزيارة الصباحية، وأعمال الريادة، والرحلات الخلوية والبرية، وحفلات السمر.// انتهى //11:15ت م0064