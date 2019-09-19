طوكيو 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأعلن البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير وهو ما جاء متفقا مع التوقعات السائدة، وذلك بعد ساعات من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس.وأفاد البنك المركزي الياباني أن مجلس السياسة النقدية صوت اليوم في ختام اجتماعه الدوري الذي استمر يومين بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1ر0% على الحسابات الجارية للمؤسسات المالية لدى البنك المركزي.وأضاف البنك المركزي أنه سيواصل شراء سندات الخزانة الحكومية ليظل سعر العائد على السندات ذات العشر سنوات في حدود صفر في المئة.وأشار إلى أنه سيعيد تقييم التطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم خلال اجتماع مجلس السياسة النقدية المقبل في الشهر القادم، مع تحديث توقعاته للنشاط الاقتصادي وتطورات الأسعار.وأكد أنه لن يتردد في إقرار المزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر.// انتهى //11:15ت م0065