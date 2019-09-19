الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ , بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الأسئلة والاستفسارات بشأن التقرير التي أجاب عنها مسؤولو الوزارة.وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى خدمة التعليم وتعزيز مسيرته في المملكة.حضر الاجتماع معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي وعدد من المسؤولين في الوزارة.// انتهى //12:09ت م0084