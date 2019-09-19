الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستتواصل البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، خلال شهر محرم الجاري 1441هـ، بتنظيم عددٍ من الكلمات الوعظية والإرشادية يلقيها مجموعة من المشايخ والدعاة وطلبة العلم في عدد من المساجد والجوامع بالمنطقة.وسيلقي الداعية نواف بن رحيل الشراري كلمة بعنوان: "جهود المملكة في محاربة الأفكار الضالة" في جامع أنس بن مالك بعد صلاة العشاء, كما يلقي الدعاة كلمة بعنوان: "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، حيث يلقيها الداعية ماجد بن ساعد البلوي في جامع بشر بن سفيان بعد صلاة المغرب, والداعية يونس بن عثمان قرموش في مسجد معن بن عدي بعد صلاة العشاء.وفي يوم غد, سيلقي الداعية ماجد بن ساعد البلوي كلمة بعنوان: "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين" في مسجد خباب بن الأرت بعد صلاة المغرب، كما سيلقي الداعية حسن بن رفاع المطيري كلمة بعنوان: "دولة التوحيد المملكة العربية السعودية" في جامع العرياض بن سارية بعد صلاة العشاء, كما تلقى كلمة بعنوان: "خطر جماعة الحوثي" يلقيها الداعية أحمد بن علي عواجي في جامع الهداية بعد صلاة العشاء.وبعد يوم غدٍ, سيلقي الداعية علوان بن سليمان الحربي كلمة بعنوان: "جهود المملكة في نصرة العقيدة" بعد صلاة المغرب في جامع المهاجرين, وتلقى - في الوقت ذاته - كلمة بعنوان: "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين" حيث يلقيها الداعية ماجد بن ساعد البلوي في جامع البليهد, وبعد صلاة العشاء يلقي الكلمة الداعية فيصل بن محسن الجهني في جامع أسامة بن زيد.وفي يوم الأحد الثالث والعشرين من شهر محرم, سيلقي الدعاة كلمة بعد صلاة المغرب بعنوان: "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين" حيث يلقيها الداعية سالم بن محمد باطرفي في مسجد حذيفة بن اليمان, والداعية ماجد بن ساعد البلوي في جامع الشهداء.وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين، سيلقي الداعية ماجد بن ساعد البلوي كلمة بعنوان: "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين" في مسجد زيد بن الخطاب بعد صلاة المغرب.// انتهى //12:11ت م0085