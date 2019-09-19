تبوك 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك, بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "دولة التوحيد .. المملكة العربية السعودية"، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع العرباض بن سارية بتبوك.وتأتي هذه المحاضرة التي يقدمها حسن بن رفاع المطيري، ضمن المحاضرات والدروس التي ينظمها تعاوني ودعوي تبوك لهذا العام.// انتهى //12:12ت م0086