جيزان20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسبدأت أمس، الدورات التدريبية ضمن فعاليات ملتقى التمكين الاجتماعي للأسر الضمانية، الذي ينظمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري، بمشاركة نحو 300 متدربة.وقدم معهد ريادة الأعمال الوطني الدورة التدريبية بعنوان "حدد فكرة مشروعك"، حيث اطلعت المتدربات على عرض عن أهداف المعهد في نشر ثقافة العمل الحر لدى أفراد المجتمع وتسهيل الحصول على القرض، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص للمنشأة من الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن تقديم الاستشارات لطالب القرض، وآلية التقديم على معهد ريادة.كما شملت الدورة التعريف بكيفية تأسيس المشروعات الصغيرة والناشئة والمبتكرة، وأنواع المشروعات، وفكرتها، ونشر ثقافة العمل الريادي والحر، وتمكين المشاركات من تحديد أفكار مشروعات مدروسة ومنتقاة، والتعرف كذلك على طرق تحليل أفكار المشروعات، إضافةً إلى إكساب المشاركات المهارات والخبرات اللازمة لنجاح المشروع .وقدم فرع بنك التنمية الاجتماعية دورة عن "ثقافة العمل الحر"، التي هدفت لتعزيز العمل الحر لدى المشاركات وتنمية روح المبادرة لدخول العمل الحر، فيما نفذ صندوق تنمية الموارد البشرية دورة بعنوان "الإرشاد المهني"، اشتملت على تعريف المشاركات بكيفية إعداد السيرة الذاتية، وآلية البحث عن وظيفة، بهدف التهيئة للالتحاق بسوق العمل.// انتهى //12:23ت م0088