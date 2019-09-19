المدينة المنورة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسكثّفت الجهات الخدمية والتعليمية والقطاعات الأهلية في المدينة المنورة، استعداداتها لمواكبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة الذي يصادف 23 من سبتمبر, حيث ازدانت الشوارع الرئيسية والجسور والعديد من المنشآت برايات الوطن, وشعارات الحب والفخر والاعتزاز, وبدء مسيرة بناء أمجاده, بالإضافة إلى العديد من اللوحات الوطنية والشاشات الإلكترونية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء للقيادة الرشيدة.ورصدت وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم, مشاهد ميدانية تظهر أبلغ عبارات ومعاني المحبة والولاء التي تسطّرت بها الميادين والطرقات, وتوشّحت بها المدارس والأسواق تعبيراً عن صدق الوفاء وأبلغ الانتماء لوطن شامخ وشعب أبيّ وقيادة رشيدة.// انتهى //12:30ت م0089