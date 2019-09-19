الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واستقيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بإدارة المتحف الوطني غداً، فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، تحت شعار "همة المتحف الوطني"، وتستمر 4 أيام، وذلك بمقر المتحف ومركز بانوراما مول بالرياض.وتتضمن الفعاليات المقامة بالمتحف الوطني عروضاً لفرق شعبية، ودندنة وطنية، وعرضاً للصقور العربية، كما تشارك في الفعاليات أيادي سعودية من الأسر المنتجة والحرفيين، إلى جانب ورش تعليمية موجهة للأطفال للتعريف بالتراث والثقافة السعودية بطريقة تفاعلية.ويقدم عدد من الفنانين التشكيليين رسم حي بشعار ألوان وطنية، وزيارات داخل المتحف الوطني، كما يعرض في فناءه سيارات كلاسيكية، إضافة إلى وجود عربات للتبرع بالدم لمدينة الملك فهد الطبية بعنوان "دمي لوطني"، كما تقدم همة طاقات فرص وظيفية لزائري الفعاليات، وعرض لثلاثة أفلام وطنية، إضافة إلى وجود ساحات لعربات المأكولات وسحوبات وجوائز.فيما تتضمن فعاليات "بانوراما مول" معرض "ثقافتنا من وطن"، حيث يعرض 13 تحفة أثرية تعود لتاريخ الجزيرة العربية ما قبل الإسلام، ويقوم عدد من المتطوعين بشرح تاريخ هذه القطع باللغة العربية الفصحى، مرتدين زياً تاريخياً.// انتهى //12:38ت م0093