رفحاء 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89، وذلك عبر نشر مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة في الطرق والميادين والمباني وأعمدة الشوارع الرئيسية بالمحافظة، وتركيب العديد من اللوحات الوطنية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة الرشيدة - أيدها الله -.وتتضمن الفعاليات التي ستقام يوم الاثنين القادم بمركز احتفالات محافظة رفحاء وتستمر 3 أيام، العديد من الفقرات المتنوعة الموجهة لجميع أفراد المجتمع.// انتهى //13:33ت م0109