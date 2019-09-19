مكة المكرمة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأنهت أمانة العاصمة المقدسة تزيين شوارع وميادين مكة المكرمة وإظهارها في أحسن حُلة احتفاءً باليوم الوطني 89 للمملكة.وأوضح مدير إدارة الإنارة بالأمانة المهندس عمر بابقي، أن الأمانة قامت بتركيب (1200) علم للمملكة على أعمدة الإنارة في عدد من المواقع بشوارع العاصمة المقدسة، إضافةً إلى تركيب (500) كشاف LED مضيء موجه باللون الأخضر.وأشار المهندس بابقي إلى تركيب أشرطة LED مضيئة لتزيين أعمدة الإنارة بطول (100) ألف متر، مؤكداً أن هذه التجهيزات تأتي حرصاً من أمانة العاصمة المقدسة على المشاركة في هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع والاستعداد لهذا الحدث الوطني الكبير الذي يمثل أهمية خاصة لجميع السعوديين.// انتهى //13:35ت م0110