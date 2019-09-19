حائل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عدداً من الفعاليات والمحاضرات والدورات التوعوية في مبادئ الإسعافات الأولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية استفاد منها 193 شخصاً.وتهدف الأنشطة والفعاليات إلى التعريف بهذه المناسبة وإبراز دور الإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ الأرواح البشرية واكتساب قدرات ومهارات الإسعاف والتمرن على أساليبه.// انتهى //13:38ت م0111