الباحة 20 محرم 1441هـ الموافق 19 سبتمبر 2019م واسأنهت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بأنه بمتابعة وتوجيه من قبل سمو أمير منطقة الباحة قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب أكثر من 20 ألف علم للمملكة في أعمدة الإنارة وعلى أسوار المباني العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة الباحة والمحافظات والمراكز بالمنطقة.وبين أنه تم تركيب أكثر من ألفين لوحة في الطرقات تحمل صور ولاة الأمر - حفظهم الله - وشعارات الحب والانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء في المباني والمرافق والمنشآت البلدية احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وتحسين وتجميل مداخل المدن والطرق والمحاور الرئيسية والميادين والمنتزهات والحدائق والساحات البلدية، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني وتكثيف الخدمات البلدية في مدينة الباحة وجميع المحافظات والمراكز بالمنطقة.وأضاف الدكتور السواط بأن أمانة المنطقة استكملت تجهيز المدرج المفتوح في منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة الذي يتسع لأكثر من 3000 شخص، والذي سيحتضن احتفال أهالي المنطقة باليوم الوطني بحضور ورعاية سمو أمير منطقة الباحة الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن الحفل يتضمن العديد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية وأوبريت وطني والألعاب النارية.وأفاد بأن أمانة المنطقة ستقوم بتوزيع أكثر من 10 آلاف هدية إضافية من الأعلام والقبعات والقمصان المطرزة بالشعارات الوطنية والألوان الخضراء على طلاب المدارس والأطفال ومرتادي الأماكن العامة، مؤكداً أن ما تعيشه بلادنا اليوم من انجازات كبرى في مختلف المجالات وأمن وأمان ما هو إلا نتيجة لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بالوطن والمواطن.// انتهى //13:41ت م0112