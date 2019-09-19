الخرطوم 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمكتبه اليوم، وفد إدارة المستشفى السعودي للنساء والتوليد بمدينة أم درمان التابعة لولاية الخرطوم، لاطلاعه على مجريات العمل في المستشفى.وتم خلال الاستقبال بحث المساعدات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية بغية توسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفى.وأوضح السفير جعفر أن الخدمات التي يقدمها المستشفى طيلة السنوات الماضية للنساء الحوامل اللائي يترددن إليه بأعداد كبيرة يجسد الدور الإنساني الذي يقدمه المستشفى من أجل تقديم خدمة صحية أفضل.من جهته ثمن الوفد جهود المملكة العربية السعودية ودعمها للسودان في المجالات كافة وخاصة الصحية والإنسانية.// انتهى //13:42ت م0113