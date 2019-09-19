حائل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأعرب مدير ومنسوبو الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل عن سعادتهم وفخرهم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89, مؤكدين أن هذا اليوم هو شعار للوفاء لوطن الخير موثقين عرى الانتماء واللحمة الوطنية مع القيادة الرشيدة ضد كل حاقد وعابث والاعتزاز بالماضي والحاضر, مستذكرين فيه البطولات والملاحم للملك عبدالعزيز - رحمه الله - رافعين التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة السعيدة, سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الوطن من كل مكروه.وأكد مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود التميمي أن هذه المناسبة العزيزة تحل على بلادنا الحبيبة وهي تنعم بوافر الأمن والأمان، ففي هذا اليوم وحّد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الكيان الوطني وسعى جاهدًا إلى وحدة ولحمة أبناء المملكة تحت راية التوحيد.وأشار إلى ما تشهده اليوم المملكة من نهضة شاملة متكاملة وتنمية مستدامة بجهود الملك المؤسس وأبنائه من بعده - رحمهم الله - جميعاً حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذي بعهده تميزت المملكة في مجالات التنمية والبناء والاقتصاد، وتحمّل فيها عبء قيادة المملكة والأمتين العربية والإسلامية.وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين استطاع - حفظه الله - أن يؤكد الدور الريادي الذي تشغله المملكة إقليمياً ودولياً، يسانده في ذلك ولي عهده الأمين قائد التطور في رؤية الوطن الطموحة 2030، الذي كان لرؤيته النوعية وخططه المتقنة وحسن قيادته عظيم الأثر في تخطي الوطن للعقبات والأزمات الاقتصادية والسياسية كافة.من جهته أبان مدير المعهد الصناعي الثانوي بحائل المهندس خلف بن شامان البراك أن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في المجالات كافة بفضل الله عز وجل أولاً ثم بفضل التلاحم والترابط بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة.وبين البراك أن هذه المناسبة مدعاة للفخر بالقيادة الرشيدة والاعتزاز البالغ بالوطن, وتجسيداً لمشاعر الوفاء وصدق الانتماء إلى هذه الأرض المباركة وإخلاص العمل من أجل رفعة وتقدم هذا الكيان الغالي مع التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, مؤكداً الوقوف خلف قيادتنا الرشيدة ، ودعم التنمية والتطور والإصلاح التي إقامتها الدولة وتحقيق رؤية المملكة 2030 والمضي نحو الإنجازات والتنمية الحقيقية.من جانبه أوضح عميد الكلية التقنية بمحافظة بقعاء المهندس عبدالعزيز بن إبراهيم التميمي أننا في هذا العام نحقق بحمد الله 89 عامًا من التطور والنماء والعطاء لمسيرة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسار على نهجه من بعده أبناؤه البررة للحفاظ على هذه البلاد لتحصد بلادنا إنجازات مميزة على جميع المستويات، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، ولتجسد مسيرة بناءٍ ورخاء للدولة الفتية.وقال: إنّ هذه الوحدة الوطنية أعظم وحده عرفها التاريخ المعاصر, حيث توافرت فيها جميع مقومات الوحدة الشرعية وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار والتقدم والنماء، وذلك بفضل الله ثم ما بذله القادة الأوفياء على رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, مؤكداً أن همتنا فوق القمة وبإذن الله تحقق رؤية الممكلة ٢٠٣٠ أهدافها وما تسمو إليه, سائلاً الله أن يحفظ البلاد ويديم عليها الأمن والأستقرار .فيما أفاد مشرف فرع الكلية التقنية بمحافظة الشنان المهندس سامي بن عسكر الحربي أن الوطن بجميع أطيافه يحتفل بهذه المناسبة الغالية وسيظل تحتفل بها الأجيال جيلاً بعد جيل ويفاخر بهذه الدولة العظيمة التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين, مؤكداً أن المملكة اليوم في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - تخطو خطوات كبيرة ومتطورة في شتى المجالات، حتى أضحت تنافس الدول المتقدمة وتقود العالمين العربي والإسلامي, وأصبحت مثالاً يحتذى به بين الأمم وينافس السعوديون شعوب العالم المتقدم في العلم والمعرفة والرياضة والإبداع والابتكار.وأضاف أن القطاعات الصناعية والزراعية تحظى بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة حتى تربعت كبرى شركات النفط وشركات البتروكيمياء على قطاع الصناعة والتجارة في العالم, مشيراً إلى أن أبناء هذا الوطن الغالي يفخرون بالصروح العلمية والتدريبية في المملكة من جامعات وكليات تعليمية وتدريبية حيث يوجد لدينا أفضل وأحدث التجهيزات العالمية في عدة مجالات الطبية والعلمية والزراعية والفنية فحق لنا أن نفخر ونتفاخر بهذا الوطن المعطاء.فيما أكدت عميدة كلية التقنية للبنات بحائل موضي بنت أحمد اليماني أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام ومناسبة مميّزة محفورة في ذاكرة كل مواطن فيها تتعرف الأجيال الجديدة ببطولات وأمجاد الآباء والأجداد وفيها تغرس المحبة والولاء في نفوسهم لهذا الوطن المعطاء حفاظاً على وحدة التلاحم بين المواطن وولاة الامر - حفظهم الله - الذين لم يتوانوا عن خدمة هذا الوطن والذود عنه منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.ورفعت عميدة كلية التقنية للبنات بحائل باسمها ونيابة عن منسوبات الكلية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - بهذه المناسبة الغالية منوهة بما تجده المرأة السعودية من عناية واهتمام من القيادة الحكيمة.// انتهى //13:56ت م0114