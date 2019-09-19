عرعر 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأتاحت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الحدود الشمالية الفرصة للمواطنات للاستفادة من خدمات الأحوال المدنية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك ضمن حملة "هويتي انتمائي" الموجهة للمرأة، الهادفة إلى توعية المواطنات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية، والتي أطلقتها الأحوال المدنية مؤخراً في مناطق المملكة كافة.وتقوم مكاتب الأحوال المدنية النسائية في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف باستقبال المواطنات الراغبات باستخراج الهوية الوطنية وبدون موعد مسبق خلال يوم السبت من عطلة نهاية الأسبوع.وتبدأ المكاتب النسائية استقبال المواطنات من يوم السبت 22 / 1 / 1441هـ حتى نهاية دوام يوم السبت 6 / 2 / 1441هـ من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة الثامنة مساءً.وتأتي هذه الخطوة حرصًا من الأحوال المدنية على إتاحة الفرصة للمواطنات لاستخراج الهوية الوطنية خلال الأوقات المناسبة لهن، وتفعيلاً لدورها الجوهري في خدمة المواطنين، وتعريفهم بالخدمات المقدمة إليهم.// انتهى //14:11ت م0119