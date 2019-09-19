الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك، سلسلة من الدروس العلمية، يلقيها عدد من الدعاة وطلبة العلم، في عدد من مساجد وجوامع المنطقة، في إطار الجهود الدعوية والإرشادية التي ينفذها الفرع.وأوضح الفرع أنه في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع يلقي الشيخ أحمد بن عقيل العنزي، درساً في "شرح المتون العلمية" بعد صلاة العشاء في جامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية، يشرح من خلاله كتاب القواعد الأربع، وكتاب الأصول الثلاثة، للإمام محمد بن عبدالوهاب ــ رحمه الله ــ، وشرح كتاب فضل الإسلام، وكتاب الأربعين النووية للإمام النووي.وينظم الفرع عدداً من الدروس العلمية في جامع الهداية بحي الأشرفية، يلقيها الشيخ أحمد بن علي عواجي، حيث يشرح كل يوم سبت من كل أسبوع كتاب الرحبية في الفرائض، بعد صلاة الفجر، كما يشرح كتاب صحيح البخاري يومياً بعد صلاة العشاء.وابتداء من يوم غدٍ الجمعة الواحد والعشرين من الشهر الجاري، يلقي الشيخ أحمد عواجي درساً بعنوان: (شرح كتاب القواعد الفقهية للسعدي) وذلك بعد صلاة المغرب من كل يوم جمعة.يذكر أن هذه الدروس العلمية تأتي ضمن سلسلة متصلة من البرامج والدورات العلمية التي تنفذها الوزارة في مختلف فروعها بمناطق المملكة لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //14:14ت م0122