الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض اجتماعه الأول في دورته السابعة بحضور معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وأعضاء المجلس.ورحب معالي الأستاذ الحمدان في بداية الاجتماع بالأعضاء المعينين حديثاً في المجلس، متطلعاً للعمل سوياً لما فيه صالح المؤسسة وعملائها.وفي نهاية الاجتماع كرم معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة أعضاء الدورة السابقة المنتهية عضويتهم، مقدماً معاليه شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود خلال الدورة السابقة والتي أسهمت في تأسيس وإطلاق استراتيجية المؤسسة 2022.يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد من أوائل الجهات الحكومية التي طبقت مبادئ حوكمة مجالس الإدارة من خلال فك ارتباط اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة عن رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، لتعزيز الشفافية والنزاهة والمساعدة في قياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه بشكل دقيق، بما يعزز من قدرة المؤسسة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية وحماية مصالح المستفيدين من خدماتها.// انتهى //14:15ت م0123