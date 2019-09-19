الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم, سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسليو سوزا ديلانينا.وفي مستهل اللقاء رحب معالي مساعد رئيس مجلس الشورى بالسفير البرازيلي, مشيراً إلى مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية في مختلف المجالات ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والبرلمانية بين البلدين.وأشار معاليه إلى أهمية الانتهاء من إجراءات إبرام الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين المملكة والبرازيل التي تتناول مجالات التعاون في المجال الصناعي واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والتعاون العسكري والنقل الجوي, مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به لجنتا الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي في توثيق العلاقات بين البلدين وفتح آفاق للتعاون بين البلدين الصديقين.وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي والتنسيق والتعاون في التجمعات والمحافل البرلمانية الدولية بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.حضر الاستقبال عضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرازيلية في المجلس الدكتور منصور الكريديس.// انتهى //15:19ت م0174