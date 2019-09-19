الرياض 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم, معالي مبعوث دولة رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والعقيدة اللورد أحمد أوف ويمبلدون.وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.واستعرض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال الاستقبال, جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.// انتهى //15:20ت م0175