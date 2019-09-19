القاهرة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأقيمت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، فعاليات تتويج الفائزين بمسابقة "الشاب النموذج" في نسختها الثانية تحت شعار "الطريق نحو الانتماء" التي نظمها مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.وشهدت الفعاليات تكريم 15 شاباً فازوا بالمسابقة من المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر وتونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا والعراق واليمن وفلسطين والأردن والقمر المتحدة.وحصل الشاب السعودي عبدالعزيز محمد النازح "رجل أعمال" على جائزة الشاب النموذج كمدرب في مجال ريادة الأعمال.وأكدت رئيسة مجلس إدارة مجلس الشباب العربي الدكتورة مشيرة أبو غالي أن هذه أول مسابقة بالوطن العربي لاختيار القدوة الشابة عبر ترشيحات من كل دولة عربية، منوهةً بأن المسابقة التي انطلقت عام 2017 تعكس حرص المجلس على دعم ونشر الثقافة الوطنية وترسيخ الانتماء للوطن والعروبة في وقت تتعرض فيه الأمة العربية لمخططات تستهدف إسقاطها ومسخ هويتها وحضارتها.من جانبه، أكد مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الوزير المفوض عبد المنعم الشاعري في كلمته بحفل التتويج أن مثل هذه المسابقات تعد نقطة انطلاق للشباب الواعي وإعداد كوادر شبابية قادرة على دفع مسيرة العمل العربي المشترك، موجهاً رسالة للشباب العربي بضرورة أن يعلموا أنهم "عماد هذه الأمة" لكونهم في سن البذل والعطاء.وأشار الشاعري إلى اهتمام الجامعة العربية بتطوير قدرات الشباب حيث استضافت إدارة التدريب بالجامعة هذا العام نحو 120 شاباً من 26 جامعة عربية ينتمون إلى 17 دولة عربية في إطار برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، مؤكداً استمرار الجامعة في دعم الشباب العربي وتأهيله لتشكيل كوادر شابة قادرين على قيادة العمل العربي المشترك.// انتهى //15:20ت م0176